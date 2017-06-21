Музыка спасает: как дети из Авдеевки отдыхают в Германии (Видео) . Главная

19 детей из прифронтовой Авдеевки на две недели привезли на отдых в Германию. С ними не говорят о войне, их реабилитируют только музыкой. Об этом говорится в сюжете «Deutsche Welle».

Организатором проекта «Музыка спасает» стала украинка Марина Бондас, скрипачка Берлинского радио. Она сама не раз была на фронте на Донбассе, играла для местных жителей и солдат, теперь решила помогать детям.

«Это постоянный стресс, вот представьте себе кастрюлю с водой, которая кипит и накрыта крышкой. И если она будет кипеть и кипеть, когда-нибудь она взорвется. То, что мы делаем, — это не лечение травмы. Музыкой и играми мы можем только понемногу приоткрыть крышку, чтобы пар выходил, чтобы пока война продолжается, дети не сломались, выдержали», — говорит Марина Бондас.

Дети проживают недалеко от Берлина, играют, поют и занимаются музыкой.

«Я, конечно, скучаю по дому, но возвращаться не хочу, поэтому я не много грущу», — говорит десятилетняя Маша, отец которой погиб, защищая Украину, в прошлом году.

Учитель музыки Ольга Маслюк говорит, что в Авдеевке дети не пропускают уроки музыки, несмотря на обстрелы.

«Идет урок, вдруг сильный шум и удар. Тогда мы просто спускаемся в бомбоубежище», — говорит Ольга Маслюк.

Деньги на реализацию проекта вначале собирали самостоятельно. В последствие подключилось Министрество иностранных дел Германии, которое профинансировало проект, помогают и волонтеры.

Организаторы надеются, что в сентябре в Германию приедет следующая группа детей из Донбасса и этот проект будет работать все время, пока нужен.