На Донетчине затруднено движение поездов. Железнодорожники бастуют. Новости

Сегодня, 21 июня, на Донетчине в некоторых районах затруднено движение поездов из-за забастовки железнодорожников, которые не выходят на рейсы.

Забастовку объявил профсоюз машинистов локомотивного депо «Кременчуг». Машинисты Кременчуга таким образом выражают солидарность бессрочной акции пикетов Свободного профсоюза железнодорожников Украины, которая продолжается под стенами админздания «Укрзализныци» в Киеве.

Главное требование протестующих – повышение зарплаты.

По информации главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, машинисты Кременчуга отказались выходить на рейсы, а администрация прекратила с ними любые контакты.

Действия протестующих привели к трудностям с движением поездов в Донецкой области. Также возможны проблемы с движением железнодорожного транспорта в некоторых районах Черкасской, Харьковской и Полтавской областей.

Источник: Вчасно

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