Ситуация в пунктах пропуска днем 21 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «12:04. Из Курахово до посадки»

КПВВ «Новотроицкое»:

Катерина: «12:30. В сторону Донецка на Новотроицком: машин почти нет, все уже на таможне, а вот пешие под навес не помещаются».

Катерина: «13:15. Перлына пустая в обе стороны».

Катерина: «13:30. На Еленовке в Донецк машин 50. А в сторону Мариуполя видно машины до остановки, а там может и дальше».

«Администратор»: «13:55. На Еленовке в сторону Донецка машин за 50, пропускают в час 20-25 машин, на Мариуполь за поворот, в районе остановки заканчивается очередь, за час пропустили 6 машин. Очень много пеших, везут автобусы постоянно. Стоял гумконвой на Донецк».

Анатолий: «14:10. В 12:45 в Еленовке очередь на Мариуполь до церкви, 1,1км. На Донецк машин 50».

Анатолий: «14:20. В Новотроицком в 10:30 сразу на проверку, а в 11:05 уже был в Еленовке. Там на проверку запускают машин 25, проверяют минут 25-30, затем следующая партия».

Читайте также: