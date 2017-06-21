Местные власти угрожают начальнику Попаснянского РЭС, – ЛЭО. Главная

Местные власти угрожают энергетикам захватом Попаснянского РЭС и требуют возобновить подачу электричества на обесточенные насосные станции Попаснянского водоканала. Об этом заявляет пресс-служба «ЛЭО».

«Прямо сейчас в Попасной происходит наглый произвол представителей власти! Заручившись поддержкой военных и местных активистов, они угрожают физической расправой начальнику Попаснянского РЭС и его работникам, семьям энергетиков. Поставили ультиматум энергетикам до 15:00 дать электричество на три обесточенные насосные станции Попаснянского водоканала, или будет очень плохо. Если же нет – угрожают захватить здание РЭС и объекты инфраструктуры, чтобы самостоятельно дать ток на эти насосные», – сказано в сообщении «ЛЭО».

Как сообщалось ранее, ЛЭО за долги обесточило военные объекты. Военные задержали начальника РЭС.

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