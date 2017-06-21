Местные власти угрожают начальнику Попаснянского РЭС, – ЛЭО. Главная

Местные власти угрожают энергетикам захватом Попаснянского РЭС и требуют возобновить подачу электричества на обесточенные насосные станции Попаснянского водоканала. Об этом заявляет пресс-служба «ЛЭО».
«Прямо сейчас в Попасной происходит наглый произвол представителей власти! Заручившись поддержкой военных и местных активистов, они угрожают физической расправой начальнику Попаснянского РЭС и его работникам, семьям энергетиков. Поставили ультиматум энергетикам до 15:00 дать электричество на три обесточенные насосные станции Попаснянского водоканала, или будет очень плохо. Если же нет – угрожают захватить здание РЭС и объекты инфраструктуры, чтобы самостоятельно дать ток на эти насосные», – сказано в сообщении «ЛЭО».
Как сообщалось ранее, ЛЭО за долги обесточило военные объекты. Военные задержали начальника РЭС.
Читайте также:
- Из-за долгов неподконтрольной Луганщины энергетики обесточат «подконтрольных» бюджетников
- Энергетикам не позволили обесточить насосную станцию, подающую воду в неподконтрольный Луганск
- Энергетики Луганщины переходят на трехдневку. Ликвидировать аварии в прифронтовых зонах будет некому
- Энергетики за 500 грн долга отключили здание мэрии Северодонецка. Впереди – школы и детсады
- Энергетики Луганщины требуют отменить постановление КМУ по поставке электроэнергии в «ЛНР»
- На Луганщине поставщик-монополист электроэнергии шантажирует власть отключениями, – ЛугОВГА
- Послезавтра мне посоветуют сменить пол... Гендиректор ЛЭО о требовании Украины перевести юрадрес из Луганска
- ЛЭО ограничило энергоснабжение одной из насосных «Попаснянского водоканала»
- Станично-Луганский район больше не получает электроэнергию по линиям из «ЛНР»
- Луганское энергетическое объединение прекращает поставки электроэнергии в «ЛНР» с 25 апреля
- ЛЭО отключило Попаснянский водоканал от электроснабжения
- Энергетики оставили Лисичанск без воды. Власти просят правоохранителей вмешаться
- ЛЭО обязали вернуть электричество на объекты водоснабжения
- Блокпосты Луганщины уже в июне могут остаться без света
- Все объекты Лисичанскводоканала полностью обесточены, – ЛЭО
- ЛЭО потеряло на неподконтрольной Луганщине 559 автомобилей
- Губернатор Луганщины просит Киев забрать энергомонополиста ЛЭО
- ЛЭО за долги обесточило военные объекты. Военные задержали начальника РЭС
Комментарии