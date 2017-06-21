Режим прекращения огня на Донбассе может стать реальным, — ООН. Главная

Прекращение огня на Донбассе может быть реальным. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара на 35-й сессии Совета по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, которое сегодня, 21 июня, распространила пресс-служба комитета по правам человека Организации объединенных наций (ООН).

В сообщении напоминается, что 1 июня Вооруженные Силы Украины и вооруженные группы «ДНР» и «ЛНР» согласились на 24-часовое прекращение огня в честь Международного дня защиты детей.

«В тот день число жертв среди гражданского населения не было зафиксировано, и это свидетельствует о том, что реальное прекращение огня может быть обеспечено с немедленным благоприятным воздействием», — говорится в заявлении.

«Я призываю все стороны вдохновиться этим 24-часовым достижением и уважать права всех детей и взрослых в Украине каждый день, выполняя свои обязательства по минским соглашениям. Уважение международного гуманитарного права имеет важное значение для всех сторон. Это включает в себя прекращение неизбирательного обстрела населенных пунктов, прекращение нападений на жизненно важные гражданские объекты и инфраструктуру и прекращение размещения военных объектов в жилых районах или вблизи них», — сказал Верховный комиссар.

В заявлении также говорится, что тенденция увеличения нарушений прекращения огня указывает на отсутствие политической воли для прекращения боевых действий. Однако жертвы среди гражданского населения остаются намного ниже, чем в периоды открытого конфликта летом 2014 года и в начале 2015 года, что свидетельствует о том, что даже нынешняя частичная реализация Минских соглашений выгодна с точки зрения спасения жизни гражданского населения.

Напомним, что XVIII доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, подготовлен по результатам за период с 16 февраля по 15 мая 2017 года. Документ был обнародован, 13 июня. в нем говорится, что за три года военного конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек, из них 2,7 тысяч – гражданских, и почти 24 тысячи человек получили ранения.

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