В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Главная

В Минске сегодня, 21 июня, началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

На повестку дня вынесены вопросы обмена пленными, соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств в Станице Луганской (на линии разграничения между Украиной и ЛНР), а также отвод запрещенного вооружения от линии соприкосновения.

Также, по сообщениям интернет-ресурсов НКТ*, «в ходе встречи представители "ДНР" и "ЛНР" намерены донести до украинских переговорщиков, что разработка Киевом законопроекта о реинтеграции Донбасса в обход контактной группы несет угрозу для мира в регионе».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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