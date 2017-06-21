Врачебный «десант» на Луганщине: В некоторых селах нет ни одного врача. Главная

В селе Гречишкино (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) на прием к квалифицированным специалистам потянулись люди со всего района, и даже из Северодонецка. «Десант» врачей Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМГ) здесь стал незаурядным событием, передает «Громадське радіо».

Заместитель главного врача киевской клинической больницы №2 Виктория Крамаренко рассказывает, какую медицинскую помощь оказывают врачи-добровольцы местным жителям. «Если брать врача Стельмах – у нее около 300 обследований. На каждого человека – это по 3 обследования на человека: щитовидная железа, предстательная, сосуды. Проводим обследование и на дому. Врач Доронина провела за месяц 220 обследований. Евгений Гомонай обследовал. Было 16 выездов и обследований на дому – все лежачие больные. В Дубовом (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) обнаружили онкобольного», – говорит она.

Тем временем врач-хирург Сергей Стаскевич проводит операцию местном молодому парню, у которого началась инфекция пальцев ног. Врач удалил ногтевые пластины, которые стали центром нагноения, и пообещал, что уже через неделю парень сможет бегать на футбол. Об операциях, которые проводят киевские медики в Гречишкино, Сергей Стаскевич рассказал, что данное хирургическое вмешательство – не самое сложное за последнее время. «Два дня назад была сложная операция. У женщины на голове было две атеромы, величиной с куриное яйцо. Убрали их. Остальные работы – перевязки, консультации. Только что приехали с вызовов. Смотрели больных с переломами, с гангреной. Одним словом, есть чем заниматься», – сообщил хирург.

Чтобы понять потребность местного населения в получении медицинской помощи, надо выяснить, какой медицинский штат обслуживает почти тысячу жителей, и это если не учитывать людей, которые приезжают из других населенных пунктов района. Пациент Вадим, которому хирург сделал легкую операцию, рассказал, что в Гречишкино есть фельдшер. И сейчас еще прислали семейного врача. Поэтому приезд профильных специалистов для местной общины – как подарок. Хотя так должно быть всегда, потому что каждый гражданин страны должен иметь доступ к медицине.

Квалифицированная бригада врачей может обслуживать жителей других сел, поскольку в некоторых вообще нет ни одного врача. «Здесь недалеко есть село Дубовое. Где 20 дворов. В среднем во дворе 4-5 человек. Много там есть детей. Но они вообще не видят медицинской помощи. Вообще. Там сейчас Ирина Николаевна обнаружила при обследовании рак шейки матки. Женщина не обследовалась 30 лет – вообще не была у гинеколога», – рассказывает Виктория Крамаренко.

Киевские медики вместе с лекарствами и оборудованием привезли понимание, что современная медицина должна предотвратить болезнь. А для этого нужна качественная диагностика. Как это должно работать, практически демонстрируют врачи ПДМГ. В разделенной на сектора сельской амбулатории работает врач-эндокринолог Евгений Гомонай. Он проводит исследования внутренних органов. «Эндоскопические исследования – это исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Мы проводим исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Делаем мы это с помощью электронного эндоскопа. В Гречишкино мы исследовали уже около пятидесяти людей», – говорит врач.

Рядом с импровизированной палатой эндоскопии работает врач, который делает ультразвуковую диагностику (УЗИ). На мониторе медицинского аппарата можно изучать внутренние органы человека. В частности, можно видеть расположение и работу почек. Рядом, в соседнем помещении, врач-кардиолог, с помощью портативного кардиографа снимает кардиограмму сердца.

Киевские врачи приехали на Луганщину хорошо вооруженными медицинской аппаратурой и препаратами. Только лекарств, которые останутся в амбулатории, местным людям хватит на несколько месяцев. А потом команда медиков-добровольцев планирует вернуться сюда снова. «Потом сделаем все свои дела дома – мы ж больницу оставили. И вернемся. Будем дальше працювать. Людям нужна наша помощь. Они довольны тем, что мы приехали. Они оценили нашу квалификацию. Я думаю, что мы одинаковые: что в Киеве, что в Луганске. Нужно лечить и западную Украину, и восточною, и южную, и центральную. Поэтому, если у нас есть возможность приехать и проконсультировать, и мы умеем это делать, значит, мы приедем и поможем. Как десантники говорят: "Если не мы, то кто же"», – говорит хирург Сергей Стаскевич.

Врачи приехали сюда помогать и спасать. По их мнению, это лучший способ объединить страну. Президент ПДМГ Геннадий Друзенко рассказал, почему врачи со всей Украины едут в прифронтовую полосу. «Чтобы не просто вылечить этих людей, а показать, что они – наши люди. Что они нам нужны, и на самом деле это – единая страна», – отметил он.

Местные люди, которые получили и медицинскую помощь, и моральную поддержку, попросили врачей вернуться на Луганщину, в их район и село. Здешняя громада в честь врачей, даже устроила настоящий концерт. Жители Гречишкино пришли на него с украинскими флагами и в праздничных вышиванках.

Читайте также: