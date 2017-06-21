Как в Мариуполе готовят пляж к музыкальному фестивалю (Фото). Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) на пляже «Песчанка», где проведут музыкальный фестиваль MRPL City 2017, зафиксировано активное движение спецтехники.

На берегу поселка «Песчаный» производится выравнивание пляжа. Работает две единицы спецтехники, которые приводят в порядок внешний вид любимого мариупольцами места отдыха.

Одновременно с этим ведется активный ремонт подъездной дороги к пляжу. «Автодор» направил на место проведения работ четыре единицы техники, включая каток, два грузовика и экскаватор. По сообщению дорожников, ведется восстановления асфальтового покрытия на месте проведения работ по ремонту трубопровода. Также приводятся в порядок участки дорог на спусках к пляжу.

Напомним, музыкальный фестиваль MRPL City 2017 пройдет с 7 по 9 июля. Фестиваль подобного уровня на Азовском побережье будет проходить впервые.

Источник: MRPL.city

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