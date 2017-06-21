ID-паспорт гражданина Украины: Инструкция для неподконтрольного Донбасса и переселенцев. Главная

Теперь, оформляя паспорта граждан Украины по достижению 14 лет, или в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного, больше не выдают документ в форме книжечки образца 1994 года, но делают специальную ID карточку. Об этом сообщает общественная организация «КрымSOS».

Лицам, проживающим на неподконтрольной территории Донецкой, Луганской областей и не являющимся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), необходимо обращаться в территориальное подразделение Миграционной службы Украины, на которое возложено выполнение функций того подразделения ГМС, который находится по месту регистрации лица и временно не выполняет своих функций вследствие АТО.

Перемещенным лицам необходимо обращаться в территориальное подразделение ГМС, расположенное по месту их регистрации в качестве ВПЛ.

ДОКУМЕНТЫ

При обращении необходимо предоставить следующий пакет документов:

В случае достижения 14 лет

свидетельство о рождении (оригинал, а также желательно иметь при себе копию);

паспорт родителей/одного из них, или законных представителей, которые являются гражданами Украины. В случае, если родители или законные представители на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, подается справка о регистрации лица гражданином Украины;

идентификационный номер или документ, подтверждающий отказ от его принятия;

документы, подтверждающие регистрацию места жительства ребенка до 2014 года (домовая книга или карта Ф.16);

свидетельство о браке, смене фамилии и т.п. (для родителей ребенка такие документы необходимы для подтверждения родственных отношений);

справка про взятие на учет как ВПЛ (для ВПЛ).

В случае обмена паспорта

паспорт, подлежащий обмену;

документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену (свидетельство о браке, смене фамилии и т.п.);

паспортный документ законных представителей и документ, подтверждающий их полномочия (например, решение суда об установлении опеки над лицом);

документы, подтверждающие уплату административного сбора;

идентификационный номер или документ, подтверждающий отказ от его принятия;

документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта Ф.16);

свидетельство о браке, смене фамилии и т.п. (для подтверждения причины обмена паспортного документа);

справка про взятие на учет как ВПЛ (для ВПЛ).

В случае оформления паспорта взамен утраченного или похищенного

заявление установленного МВД образца об утере или краже паспорта образца 1994 года или новой ID карты;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта на территории Украины);

решение суда об установлении личности (для лиц, которые не были установлены по результатам проведения процедуры установления личности);

паспортный документ законных представителей и документ, подтверждающий их полномочия (например, решение суда об установлении опеки над лицом);

документы, подтверждающие уплату административного сбора;

идентификационный номер или документ, подтверждающий отказ от его принятия;

документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта Ф.16);

свидетельство о браке, смене фамилии и т.п. (при наличии);

справка про взятие на учет как ВПЛ (для ВПЛ).

В случае, если паспорт образца 1994 года был оформлен территориальным подразделением ГМС, который прекратил свою деятельность в результате проведения АТО или находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, для оформления паспорта взамен утраченного/украденного дополнительно необходимо предоставить:

документы, подтверждающие выдачу паспорта (копия паспорта и т.д.);

документы, удостоверяющие личность с фото (водительское удостоверение, загранпаспорт и т.д.);

при отсутствии документов, удостоверяющих личность, с целью установления лица, может также быть проведена процедура установления личности, для которой необходимо присутствие 3-х близких родственников.

При подаче документов личное присутствие лица является обязательным – при оформлении заявления-анкеты необходимо оцифровывать лицо заявителя, его подпись и отпечатки пальцев (по согласию лица или его родителей/законных представителей), вносимого в бесконтактный электронный носитель.

Исключение для ВПЛ: оформление паспорта без непосредственного участия человека возможно, если такое лицо находится на подконтрольной территории Украины и:

не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке;

отбывает наказание в учреждениях исполнения наказаний на подконтрольной территории Украины;

находится на длительном стационарном лечении в учреждениях Минздрава закрытого типа.

В указанных случаях, по обращению лица, представители Государственной миграционной службы должны предоставить паспортные услуги по месту нахождения такого лица. В общий пакет документов лицу необходимо добавить также одну фотографию размером 10х15 см.

Законом запрещается требовать от лиц персональные данные, свидетельствующие об этническом происхождении, расе, политических, религиозных или других убеждениях, обвинении в совершении преступления или осуждении к уголовному наказанию, а также данные относительно здоровья или половой жизни.

С ID карточкой лицо имеет возможность пересечь линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей.

СРОКИ

Законодательством установлен срок обращения по паспорту – месяц со дня наступления условий для обращения.

Срок рассмотрения документов и выдачи паспорта – не менее 20 дней (если паспорт в форме карточки выдается впервые). При повторном оформлении паспорта в форме карточки возможный срок также в 10 дней.

Паспортный документ в форме карточки выдается:

лицам в возрасте от 14 до 18 – сроком действия 4 года;

лицам с 18 лет – сроком действия 10 лет.

ОПЛАТА

Если паспорт выдается впервые, административный сбор не требуется и услуга предоставляется бесплатно.

В других случаях административный сбор взимается в размере 279 грн.

Фото из открытых источников

Читайте также: