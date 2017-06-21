Перед исчезновением 6-летняя Алина собирала металлолом, – полиция. Главная

В Горняке (Донецкая обл.) продолжаются поиски 6-летней Алины Васютиной, которая пропала 19 июня. Полиция установила четырех возможных свидетелей, которые видели Алину и девочку, похожую на нее. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители установили, что днем 19 июня ​​Алина вместе с сестрами и соседками-сверстницами собирали металлолом.

«Затем девочка побежала домой, чтобы отпроситься у матери в магазин, чтобы купить мороженое и жвачку и пойти на качели. Мать позволила девочке пойти. Отец в это время спал. Продавец рассказала, что действительно девочка заходила за мороженым. Затем она пошла на качели, где были и другие дети. Есть видеозапись, на которой видно, как ребенок идет с качели, на перекрестке встречает 6-летнего Диму на велосипеде, разговаривает с ним и уходит. Это последнее достоверно подтвержденное ее местонахождение», – отмечают полицейские.

На данный момент правоохранители установили 4 возможных свидетелей, которые видели девочку и ребенка, похожего на нее, после этого. Около 20:00 двое мальчишек видели Алину на железной дороге, звали ее, но она не отозвалась и пошла дальше. Установлена женщина-таксист, которая также видела ребенка, похожего на нее, и мужчина который ехал из Кураховки в 22:30.

В настоящее время полицейские отрабатывают все варианты.

Правоохранители также отметили, что у Алины есть 15-летний брат Витя, и две сестры – 13-летняя Даша и 8-летняя Саша. Благополучной эту семью назвать нельзя. Работает только отец. Заработанных средств на семью не хватает. Дети занимаются тем, что ходят по городу и собирают металлолом – банки, гвозди, затем сдают его, зарабатывая таким образом себе 5-10 грн.

По словам руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, завтра к поискам ребенка будут привлечены 100 бойцов Национальной гвардии Украины.

«Мы выдвигаем несколько версий. Ребенок мог стать жертвой преступления, пострадать, получить какую-то травму и не может выйти к людям. В связи с этим проводятся активные розыскные мероприятия. Они продлятся до нахождения ребенка. Каждый сотрудник полиции будет персонально отвечать за ту территорию, которая за ним закреплена. Мы увеличиваем силы. Завтра сюда прибудут дополнительные силы Нацгвардии в количестве 100 бойцов для организации поисковых мероприятий на прилегающей к городу территории», – рассказал Аброськин.

Напомним, к поискам Алины привлечены около 200 сотрудников из всех отделов полиции области. К поискам подключились сотрудники ГСЧС и обычные местные жители. Осложняет ситуацию то, что родная мать девочки даже не помнит, во что была одета ее дочь, когда ушла из дома.

Напомним, в Мирнограде полицейские разыскивают пропавшего мальчика.

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