«Алые паруса» на стенах Покровска: Ассоль – украинка (Фото). Главная

В центре Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) завершается создание огромного мурала на стене пятиэтажки.

Напомним, разрисовывать стену дома, в котором расположен городской РАГС, еще в конце мая начали участники путешествующего волонтерского лагеря «Строим Украину вместе» («Будуємо Україну разом», БУР) вместе с художниками из Селидово.

Однако вскоре возникла заминка: сначала пришлось ждать краску, заказанную через Интернет, потом ее доставили, но не оказалось свободной вышки для проведения работ.

На днях работа над муралом возобновилась. После отъезда БУРовцев, ее продолжили ребята из Селидово – Сергей Мигалатьев и Александр Тамбовцев. Кстати, авторство картины принадлежит именно им. «Изначально такой мурал планировалось нарисовать в Селидово, однако выполнить задуманное не удалось. Позже на нас вышли волонтеры из "БУРа", которые предложили реализовать идею в Покровске. Наш вариант понравился и волонтерам, и представителям местной власти», – рассказывает Александр.

Мурал является иллюстрацией к повести Александра Грина «Алые паруса». Однако авторы решили внести в рисунок изюминку – главная героиня сказки Ассоль будет украинкой.

Парни признаются, что хотя рисуют уже очень давно, с такой объемной работой – как по количеству краски, так и по площади полотна – столкнулись впервые. Сами они результатом довольны и готовы в дальнейшем повышать уровень мастерства. Ребята также надеются, что в скором времени им удастся нарисовать такой же масштабный мурал в родном Селидово.

Источник: ТК «Орбита»

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