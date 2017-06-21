В Киеве переселенцы выйдут на митинг отстаивать право на жилье. Новости

Активисты проведут в Киеве митинг в поддержку реализации права переселенцев на льготы по приобретению жилья в соответствии с Конституцией Украины ст. 47 и Законом «О правах и свободах внутренне перемещенных лиц» (закон №1954-VIII). Об этом сообщила организатор акции общественная организация «Мій.дім.юа».

В организации отметили, что все права переселенцев остаются исключительно на бумаге. «Воспользоваться ими мы не можем из-за отсутствия политической воли на реализацию этих прав. На сегодняшний день украинский политикум в основной его массе не обращает внимания на то, что во время оккупации Донбасса и Крыма, государство не выполняет в отношении нас, граждан Украины, свои прямые обязательства – защита прав и свобод своих граждан! В последствии 1,5 млн граждан стали бездомными, без права на выбор и свободу на перемещение. Нас лишили родного дома, семьи, нашего имущества и права голоса! Согласно Закону о борьбе с терроризмом власть обязана компенсировать нам моральный и материальный ущерб. Но спустя 3 года этот закон, аналогично закону о праве на льготное жилье, остается лишь ничего не дающими словами на бумаге», – говорится в сообщении.

Общественники призывают граждан Украины поддержать акцию. «3 года мы молчим. 3 года мы бесправны. За 3 года что-то изменилось в лучшую сторону?! С вами считаются как с полноценными гражданами Украины? Что мы получили от государства за свой патриотизм? Мы готовы так жить и дальше?! Своим молчанием, мы даем на это согласие и только хуже делаем себе и нашим детям. Поэтому, мы обращаемся к каждому сознательному гражданину, будь то ВПЛ или нет, поддержать своим присутствием на митинге за наше общее право на жилье», – говорится в обращении.

Кроме того, организаторы просят от каждого личное письменное обращение к Кабмину (в свободной форме) с требованием разъяснить, на каком основании нарушены права переселенцев. Эти обращения обещают передать представителям Кабмина.

С аналогичным обращением активисты обратились и к общественным организациям, которые заинтересованы в защите прав ВПЛ.

Митинг состоится 27 июня в 11:00 около здания Кабмина.

Фото из открытых источников

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