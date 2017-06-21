Саперы нашли мину-растяжку в районе Майорска, где восстанавливают ЛЭП (Фото, Видео). Главная

Вблизи Майорска (Донецкая обл.), где начались работы по восстановлению электроснабжения, обнаружена мина-растяжка на гранате Ф-1. Об этом сегодня, 21 июня, сообщается в сюжете на канале «Оновлена Донетчина».

Со вчерашнего для восстановления электроснабжения поселка Зайцево специалисты уже установили десяток опор.

Перед тем, как бригады энергетиков Константиновского и Дзержинского РЭС начали работать, территорию обследовали саперы.

«Поля заминированы, вначале заходят саперы, проверяют линии, и бригады приступают к работе», – рассказали энергетики.

Саперы обследуют территорию каждый день.

«Сопровождение работ происходит каждый день, потому как нет никаких гарантий, что если нет мин сегодня, что завтра будет тоже чисто. Проверяем территорию на наличие взрывоопасных предметов», – говорят саперы.

«Сегодня при обследовании территории мы обнаружили мину-растяжку на гранате Ф-1», – сообщили специалисты.

Напомним, что вблизи Майорска начаты работы по восстановлению электроснабжения. Специалисты прокладывают новую линию длиной более 5 км. Работы планируют завершить до 31 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»