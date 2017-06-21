Блокада на Донбассе ударила по экономике Украины, но это еще не конец, – НБУ. Главная

Блокада неконтролируемых территорий Донбасса привела к ухудшению экономической ситуации в Украине. При этом последствия блокады отразились еще не в полной мере. Такие данные предоставил Национальный банк Украины (НБУ) в отчете о финансовой стабильности, передает «Сегодня.ua».

«В начале 2017 года риски для реального сектора [экономики] существенно выросли из-за обострения ситуации на неконтролируемых территориях (НКТ). Из-за обстрелов регулярно приостанавливали работу предприятия, расположенные неподалеку оккупированной территории. В марте украинские предприятия в НКТ захватили террористы, а СНБО Украины ввел блокаду торговли с оккупированными территориями. В результате в I квартале сократилось производство в металлургии и углепроме, в которых самая высокая доля расположенных на оккупированных территориях предприятий, а также в смежных отраслях – добыче руды, производстве электроэнергии», – говорится в отчете НБУ.

Также блокада НКТ оказала негативное влияние на производство горно-шахтного оборудования.

Кроме того, НБУ констатировал, что во втором квартале ситуация и дальше ухудшалась: падение промышленного производства в апреле ускорилось до 6,1% в годовом выражении.

Дополнительный источник риска для металлургии и смежных отраслей представляет нестабильная работа Авдеевского коксохима, отмечают в Нацбанке.

«Предприятие, на которое приходится более 20% производства кокса (от чего зависит производство чугуна, в меньшей степени – стали), расположено около зоны боевых действий, поэтому часто возникают проблемы с логистикой и самим производством. Перебои в его работе существенно влияют на результаты деятельности нескольких отраслей», – указывает НБУ.

Так, рост цен на электроэнергию позволил предприятиям отрасли в I квартале увеличить доход на 29% г/г несмотря на то, что объем производства снизился на 5%. Необходимость прекращения поставок антрацита с неподконтрольных территорий, а в перспективе и из России заставит предприятия искать новых поставщиков сырья за рубежом.

«Поэтому существует высокая вероятность того, что тарифы на электроэнергию будут в дальнейшем расти, чтобы компенсировать высокую стоимость импортного угля для тепловых электростанций», – отмечает Нацбанк.

Таким образом, блокада НКТ может вскоре косвенно негативно влиять и на другие отрасли экономики, предупреждают в НБУ.

«Учитывая эти риски, основная задача металлургических и смежных отраслей на 2017 год – переориентироваться на зарубежных (кроме России) поставщиков угля и кокса (для минимизации риска остановки Авдеевского коксохима) и активно вводить технологии, которые помогут снизить потребление угля», – подытожили в Нацбанке.

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