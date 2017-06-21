Гордон: Крым остается за Россией, Донбасс – за Украиной. Главная

Украина может отказаться от Крыма в обмен на отказ России от притязаний на Луганскую и Донецкую области. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112.Украина» во время обсуждения вероятных способов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

«Американцы давно хотят уже разрешить этот вопрос. Насколько я знаю из своих источников, план рассматривается один, главный: Крым остается за Россией, Донбасс остается за Украиной. Украина берет на себя обязательство не вступать в НАТО. Под эгидой американцев и немцев для Украины выделяются огромные деньги в рамках своеобразного "плана Маршалла" (программа восстановления Европы после Второй мировой войны, предложенная госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году. – "ГОРДОН") и огромное количество западных бизнесменов заводят сюда деньги и идут потоками инвестиции», – отметил Дмитрий Гордон, комментируя высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован и вне рамок минского формата.

Гордон, ссылаясь на источники, добавил, что Украине придется выбирать между потерей Крыма, возвращением Донбасса, внеблоковым статусом Украины и «огромными деньгами для страны».

По материалам «Гордона»

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