Стус в нынешнем Донецке при «ДНР» (Фото). Главная

В Донецке в здании издательства «Донеччина» на Киевском проспекте до сих пор сохранилась памятная доска украинскому поэту Василю Стусу.

Еще в 2014 году «Донеччина» была занята вооруженными людьми. Газеты уже не выходили. Но сотрудников, приходивших в здание за личными вещами, пропускали беспрепятственно. Некоторые редакции вывозили редакционную утварь. После того, как рядом разорвалось несколько снарядов, взрывной волной выбило много окон. В этой связи сотрудники уже приходили закрывать окна пленкой, фанерой. Пропуск был свободным.

Но уже в начале 2015 года в здании обосновались «люди в казачьих шапках». И приходивших сотрудников разворачивали обратно. Они констатировали: режимный объект. В окнах, выходивших на сторону путиловского моста, выбивали стекла и устраивали бойницы для стрелкового оружия. Из здания хорошо просматривался Киевский проспект, по которому предполагался вход в город украинской армии со стороны аэропорта.

Ну, а что творилось внутри здания, выяснилось позже. Были вскрыты все кабинеты. Перевернуты и проверены все вещи. Взломаны сейфы. Вынесены остававшиеся компьютеры и кондиционеры. В кабинетах ночевали вооруженные люди. Там же грелись и ели.

Но как ни странно, в этом хаосе уцелела мемориальная доска, установленная на пятом этаже в редакции газеты «Донбасс» в честь Василя Стуса, некоторое время работавшего в этой газете. Когда в 2016 году вооруженные люди исчезли из здания (видимо, надобность в прикрытии Киевского проспекта пропала), помещения начали охранять типографские работники. Опасались дальнейшего разграбления. Хотя выносить уже было почти нечего.

А доска висит и по сей день. Видимо люди, сидевшие в здании, просто-напросто не знали, кто такой Василь Стус. Или может быть их «смутило» наличие рядом памятных досок с фамилиями журналистов-ветеранов.

Это, наверное, последнее в Донецке более-менее оставшееся публичное напоминание об украинском поэте. До мая 2015 года сохранялся барельеф Стусу на фасаде здания филологического факультета Донецкого национального университета.

Фото: Лариса Лисняк, 19 марта 2015 г.

Потом на подконтрольной Украине территории начался «ленинопад», и представители «ДНР» решили ответить… Стусом. Причем, сносили барельеф ночью, в комендантский час. Утром 5 мая 2015 года сотрудников и студентов у входа на филфак встречала лишь кирпичная кладка:

Фото: Лариса Лисняк, 5 мая 2015 г.

Инна Козырь, Донецк, для РПД «Донецкие новости»

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