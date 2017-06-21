На Донбассе заблудились два российских медика. Главная

Президент Петр Порошенко прокомментировал задержание на Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в США, пишет « Украинская правда ».

Президент назвал задержанных «военными медработниками» и сказал, что их было двое.

«Два дня назад задержали двух российских военных медиков, у которых были российские паспорта и которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории, предоставляя какую-то странную версию своего пребывания там», – заявил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что в воскресенье, 18 июня, украинские военные задержали на Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Они заявили, что, отметив День медика, перепутали направление и оказались на украинской территории. Количество задержанных не уточнялось.

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