В США ребенка могут найти за пару часов, – МВД о пропавших на Донбассе детях. Главная

Ситуацию с пропажей детей в Донецкой области сегодня, 21 июня, прокомментировала заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.

«Нет чужих детей и когда у кого-то беда, мы должны помогать вместе», – написала она на своей странице в Facebook.

Анастасия Деева привела пример США, где есть система Amber Alert, которая помогает найти пропавшего ребенка через несколько часов после получения сообщения о том, что он исчез. «Общество, полиция и СМИ работают вместе, по четкому алгоритму оповещения, взаимодействия и реагирования. Каждый гражданин, который подключен к системе Amber Alert, получает информацию с описанием ребенка, подозреваемого и его автотранспорта. Здесь подключаются соседи. Они начинают внимательно присматриваться к ситуации вокруг, выглядывать в окна, сообщать полиции о подозрительных автомобилях, которые схожи с заданным описанием, не подвергая себя опасности. СМИ моментально транслируют информацию с фото и описанием, номерами куда звонить, если ребенка увидели», – рассказала она.

Анастасия Деева отметила, что таким образом, работа полиции и общества дает общий результат.

Напомним, в Мирнограде (до переименования Димитров) пропал мальчик 11 лет. В Горняке (Селидово) пошла в магазин и пропала 6-летняя девочка.

Если вы владеете информацией о месте нахождения детей, сообщите об этом на горячую линию 102.

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