Итоги Минска: «хлебное перемирие», заложники, ОБСЕ. Главная

Сегодня, 21 июня, в ходе заседания Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о «режиме тишины» на период сбора урожая. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

«Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале т.н. хлебного перемирия – соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее», – написала Олифер.

Украинская сторона выразила возмущение очередным случаем агрессии по отношению к патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который произошел 20 июня вблизи Ясиноватой, которая сейчас контролируется «ДНР». «Мы категорически осуждаем эту попытку запугать сотрудников Миссии, требуем найти и наказать виновных. На территории ОРДЛО* происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам Миссии. Так, начиная с 23 апреля 2017 года, когда на территории ОРЛО трагически погиб представитель СММ, каждый третий день происходят серьезные инциденты, связанные с безопасностью СММ ОБСЕ», – подчеркнула Олифер.

Она дополнила, что в гуманитарной подгруппе ТКГ идет процесс согласования списков удерживаемых лиц. «Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская», – констатировала она.

«Отмена экспроприации украинских и европейских предприятий в ОРДЛО; денонсация указа президента РФ о признании документов, выданных псевдовластями ОРДЛО; отказ от установления т.н. "границы" и рублевой зоны на неподконтрольной Украине части Донбасса; создание рабочей подгруппы по украинско-российской границе – именно эти вопросы должны стоять на повестке дня работы политической подгруппы», – детализировала пресс-секретарь.

В экономической подгруппе продолжили работу по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса.

Как уточнила Виктория Талакина (пресс-секретарь представителя «ДНР» на переговорах в Минске Дениса Пушилина), «хлебное перемирие» Уначнется с 00:00 24 июня и должно продлиться до 31 августа.

Напомним, что участники незаконного вооруженного формирования «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Инцидент произошел 20 июня под Ясиноватой, в сторону двух патрулей Миссии был открыт огонь.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Читайте также: