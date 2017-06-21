Наблюдатели ОБСЕ, на которых напали в «ДНР», получили шок. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не пострадали в результате нападения участников незаконных вооруженных формирований «ДНР» в районе железнодорожной станции города Ясиноватая, однако находятся в шоковом состоянии. Об этом в интервью DW сообщил заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает « УНН ».

«Наши сотрудники физически не являются ранеными, но, конечно, находятся в шоковом состоянии после того угрожающего инцидента, который вчера (20 июня, – прим.) произошел в Ясиноватой», – отметил заместитель главы миссии.

Хуг заметил, что Миссия осуждает каждое нападение на наблюдателей, которые каждый день находятся по обе стороны от линии разграничения.

«Наши коллеги во время этой работы рискуют своими жизнями. Они делают это, чтобы реализовать мандат, цель которого – достичь стабильности на линии соприкосновения», – отметил он.

По словам заместителя главы Миссии, вчерашний инцидент в Ясиноватой является одним из многих, которые наблюдателям ОБСЕ пришлось зарегистрировать в течение последних дней и недель.

«Мы призвали стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил этот поступок. Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не мешали выполнять нашу работу», – отметил Хуг.

Напомним, что участники незаконного вооруженного формирования «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Инцидент произошел 20 июня под Ясиноватой, в сторону двух патрулей Миссии был открыт огонь.

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