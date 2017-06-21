Жизнь стариков на линии огня в прифронтовой Новогнатовке (Видео). Главная

В Донецкой области восемь населенных пунктов почти полностью разрушены в результате боевых действий. В их числе Широкино, Пески, Опытное. В то же время в сотнях сел, где разрушены дома и целые улицы – по-прежнему остаются мирные жители. Село Новогнатовка (Волновахский р-н) – один из таких населенных пунктов.

За три года боевых действий в Новогнатовке разбиты десятки домов. Но самое страшное – видеть, как гибнут мирные люди. На глазах Людмилы Шелестовой родная улица превращается в руины. «Никогда не думали, что такое будет. Женщина стояла, разговаривала по мобилке и снаряд прямо ее убил. А она ну только на пенсию пошла», – вспоминает Людмила.

Из-за обстрелов село покинул каждый пятый житель. «Вокруг линия фронта идет – вокруг нашего селения», – говорит жительница.

Людмиле Викторовне 77 лет. Она осталась совсем одна. Ее сын находится в неподконтрольном Докучаевске. Супруг – в больнице, далеко от дома. «17-го, как раз у него день рождения, в четыре часа вечера ампутировали ногу. Врачей здесь нету. Ему надо перевязку и швы не сняли», – рассказывает Людмила.

Муж болен сахарным диабетом. Легкая травма ноги привела к ампутации. Она не видела супруга уже несколько недель. Обрывает телефон, надеясь услышать родной голос.

Добраться в больницу пожилая женщина не в состоянии. Сломала руку и теперь из-за травмы Людмила не может заниматься огородом и домашним хозяйством. Сил хватает разве что кур покормить. «Огород зарос. Там я посадила чуть картошки и кукуруза. Там трава, я все равно ни полоть, ничего не могу», – сетует женщина.

Помочь пожилой женщине приехала родная сестра из Мариуполя. «У меня две руки, а у нее одна. Она ж не может ни причесаться ничего», – говорит сестра Зинаида Зайцева.

Первым делом Зинаида идет полоть грядки. Пока урожай не собрали, спасает гуманитарная помощь Рината Ахметова.

Волонтеры привезли продукты старикам, многодетным семьям, инвалидам. 550 наборов получают жители Новогнатовки и соседней Николаевки.

Сотни городов и сел вдоль линии разграничения регулярно получают наборы выживания Рината Ахметова. Всего роздано 11 млн 788 тыс. продуктовых наборов.

Источник: ТК «Донбасс»

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