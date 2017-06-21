Как получить украинский аттестат и поступить в вуз, если учился в «ДНР» и «ЛНР» (Видео) . Главная

Образовательный центр «Донбасс-Украина» в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) работает на базе Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Для того, чтобы получить аттестат украинского образца, абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса необходимо сдать в одной из школ города всего три предмета.

«Два обязательных – украинский язык и история, третий – в соответствии со специальностью: или география, или математика», – рассказала Анна Марина, руководитель Покровского образовательного центра «Донбасс-Украина».

Паспорт, идентификационный код и две фотографии – это основные документы, которые необходимы для регистрации в образовательных центрах. Кроме того, абитуриенты должны заполнить специальную декларацию, указав в ней школьные оценки и предметы, полученные на неподконтрольной территории.

Обратившись в образовательный центр, абитуриент может подать документы для поступления только в один вуз, а не в несколько сразу, как могут сделать выпускники украинских школ.

«Заявители, обратившиеся в образовательный центр при определенном учебном заведении, могут вступать только в это учебное заведение или в его структурные подразделения», – уточнила Анна Марина.

В образовательном центре абитуриенты из неподконтрольных территорий могут сдать ВНО. Таким правом воспользовалась абитуриентка Настя. Говорит, в прошлом году пройти внешнее независимое оценивание не смогла, накануне сдачи экзаменов школу разрушили снаряды.

«В тот момент были проблемы с электричеством, со всем подряд. Не ходили электрички. Автобусы просто отказывались выезжать», – рассказала Анастасия.

Образовательные центры открылись не только при учебных заведениях Донецкой и Луганской областях, но и в других регионах. Что значительно упрощает процедуру поступления выпускников из неподконтрольных территорий в украинские вузы.

«Абитуриенты из неконтролируемых территорий и серой зоны могут приехать и в течение трех-четырех дней пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА). Это экзамен такой. По украинскому языку, истории Украины и сдать один вступительный экзамен. Это гораздо легче, чем ВНО. И у них гарантирован фиксированный государственный заказ. У них гарантирована социальная стипендия», – говорит председатель Общественной организации «Фонд Открытая политика» Ирина Жданова.

Двери для абитуриентов открыли около трёх десятков таких центров. И уже в профильном ведомстве их работой не довольны. Сегодня чиновники из Киева с инспекцией нагрянули в Краматорск.

«Некоторые учебные заведения не вели как надо информационную кампанию именно для себя. Я думаю, что здесь просто есть такая инерционность, уверена. Когда-то было все нормально, абитуриент приходил сам. А сейчас надо за абитуриента немножко посоревноваться. И вот именно это получается очень плохо», – говорит зав. сектором перемещенных вузов Министерства образования и науки Украины Светлана Кретович.

Перечень и адреса образовательных центров для абитуриентов из Донбасса и Крыма есть на официальном сайте Минобразования. Они будут работать до сентября.

Источник: ТК «Донбасс»

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