Какие изменения ждут Мариуполь. Главная

В стратегии развития Мариуполя до 2021 года были внесены изменения.

В блоке «Доступные услуги каждому мариупольцу» главная задача – свести к минимуму контакты с чиновниками. В перспективе – расширение сервиса электронных услуг, а также открытие в каждом районе центров, аналогичных Центру предоставления административных услуг (ЦПАУ). «Финал программы "Новый муниципалитет" мы видим следующим образом, чтобы все услуги и административного характера, а также еще и социального, коммунальные, пенсионные были максимально приближены к жителям нашего города, как в жилом формате, пришел в офис – получил, а еще и в электронном формате», – сказал управляющий делами исполкома Александр Кочурин.

По программе «Безопасный город» количество умных камер, в том числе в школах и детсадах, будет увеличиваться ежегодно.

Один из самых крупных блоков стратегии – сфера жилищно-коммунальных услуг. В этом направлении сформировали 7 стратегических целей и порядка 100 мероприятий. Самые приоритетные – качественное водоснабжение и водоотведение, тепло и жилье. В этом году все усилия брошены на проблемные вопросы. Установка в домах тепломеров, для социально-незащищенной категории граждан приборов учета газа и воды, ремонты кровель, лифтов. Также выделены деньги и на стимулирование жителей к созданию ОСМД. В этом году для тех, кто не побоялся ответственности, из бюджета выделено 32 млн грн. Их направят на ремонт одного конструктива дома.

Но самые бурные обсуждения у депутатов вызвал вопрос о воде. «Текущая ситуация складывается такая, что нам надо с ускоренным темпом находить решение по альтернативному источнику водоснабжения», – отметил заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.

Учитывая регулярные обстрелы водовода, с января поставки воды из реки Северский Донец ограничены. Город использует воду из водохранилища, но она очень жесткая. По словам Михаила Когута, есть два варианта решения: или опреснять морскую воду, или заняться очисткой воды из водохранилища. Окончательного решения пока нет. Определиться власти обещают уже к концу июня. Вдогонку к теме депутаты спрашивают, можно ли с учетом нынешних реалий повлиять на тариф. Платим-то мы как за питьевую воду, а по сути получаем техническую. Ответа на этот вопрос тоже пока нет. Все зависит от переговоров с «Водой Донбасса», предприятием поставщиком. Депутаты также обсудили вопросы, связанные с теплоснабжением города, поставками горячей воды и проблемы транспортной отрасли.

Источник: ТРКК «Сигма»

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