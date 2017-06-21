Кремль ответил на предложение США вывести войска из Донбасса . Главная

Москва считает «неприемлемым и неправильным» требование США вывести российские войска из Донбасса для снятия санкций. Об этом сегодня, 21 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Новое время».

«Мы неоднократно заявляли, что Россия не присутствует на территории Донбасса. Вот почему мы считаем подобные заявления неприемлемыми и неправильными», – сказал Песков.

Напомним, что 20 июня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции США в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не выведет свои войска из Донбасса.

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