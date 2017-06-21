Смертельная ссора: На Луганщине соседи не поделили огород. Главная

В селе Старый Айдар (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) от действий соседа пострадала семья. Женщина скончалась от полученных ранений, ее муж находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава пресс-службы ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее информации, в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение из больницы Счастья о том, что 19 июня в 19:50 в медучреждение госпитализирована 62-летняя жительница села с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости, открытой черепно-мозговой травмой, огнестрельным ранением теменной области. Она от полученных ранений скончалась в больнице. Ее 60-летнего муж доставлен с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости. Он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

«Во время проведения следственно-оперативных действий сотрудниками полиции установлено, что между потерпевшими и их 69-летним соседом на почве ранее возникших неприязненных отношений в этот день произошел конфликт (разделение границы между огородами их домовладений). Во время выяснения отношений пострадавший применил в отношении соседа пневматическое оружие «ИЖ-53 М» калибра 4,5 мм, а тот в свою очередь применил огнестрельное оружие 9 мм (по предварительным данным – пистолет Макарова)», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2. ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». 69-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении последнего.

Фото из открытых источников