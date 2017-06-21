Прилепин анонсировал главный российский рэп-фестиваль в Донецке . Главная

В неподконтрольном Донецке планируют провести рэп-фестиваль «Лава Фест», который, как уверяют, вызовет интерес у 6-8 тыс. зрителей. Такой прогноз сегодня, 21 июня, сделал «советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин, пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«У нас предстоит замечательное мероприятие. В Донецке пройдет фестиваль "Лава Фест", который мы позиционируем как главный российский рэп-фестиваль. Сам список выступающих – этому свидетельство. На фестивале мы ожидаем увидеть порядка шести-восьми тысяч посетителей», – сказал Прилепин.

Он также добавил, что на концерте выступят как артисты «ДНР», так и девять рэперов из России. В их числе российский рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов — «Хаски», который уже находится в Донецке и призывает коллег не бояться ехать на фестиваль.

На рэп-фестиваль, который планируют провести в Донецке 1 июля, ожидается приезд рэп-исполнителей из РФ, таких как Рем Дигга, Птаха, Хаски, Нагора, Скептик, Соль Земли, Рич и других.

НКТ * – временно неподконтрольная украинской власти территория