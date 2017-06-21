В ближайшие месяцы Украина и США подпишут соглашения по оружию, – Порошенко. Главная

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги своего визита в США. Он анонсировал подписание важных соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере между США и Украиной, передает «Тиждень.ua».

«Во время переговоров в Пентагоне с министром обороны США во время переговоров с вице-президентом была достигнута договоренность, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров. И будут подписаны очень важные договоренности. В том числе и договоренности об оборонном сотрудничестве, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве», – сказал Порошенко.

По его словам, визиты делегаций могут произойти в ближайшие 2-3 месяца, ожидаются также согласования в сфере энергетики, а также расширение сотрудничества с американским экспортно-импортным банком. «В течение 2-3 месяцев мы ожидаем визиты высоких должностных лиц США, и будут подписаны соглашения, в первую очередь, по поводу военного сотрудничества, по поводу поставок американского оружия, сотрудничества в военно-технической сфере, в экономической сфере и в области энергетики», – сказал президент.

Он также добавил, что стороны занимаются вопросом расширения сотрудничества с американским экспортно-импортным банком и американским агентством OPIC (Корпорация частных иностранных инвестиций, Overseas Private Investment Corporation) по поводу поддержки американских инвестиций в экономику Украины.

Напомним, во вторник, 20 июня, президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина получила твердую поддержку со стороны США.

Стороны обсудили вопросы имплементации Минских соглашений. Кроме того, по словам Порошенко, Трамп дал поручение расширить сотрудничество с Украиной в военно-техническом направлении. Также Петр Порошенко передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников украинских заложников на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и в России и получил заверения в содействии США для их освобождения.

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