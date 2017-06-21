Комендантский час по обе стороны линии фронта. Главная

Представители «ДНР» задержали более полутысячи человек за нарушение «комендантского часа». Как сообщалось ранее, с 16 по 18 июня во время операции «Ночной город» представители незаконных вооруженных формирований проверяли бары, магазины и улицы. Жителей, которые после 23:00 находились вне дома, арестовали. Люди на неподконтрольных территориях уже третий год живут без возможности выйти на улицу ночью, пишет «Радио Свобода».

По ту сторону

Штрафы, отделение «полиции» до утра или дорога на фронт – это наказания для тех, кто решил прогуляться после одиннадцати вечера в городах «ДНР» и «ЛНР». Бары пустеют, магазины закрываются, а люди спешат домой.

Дончанин Олег (имя изменено в целях безопасности) рассказывает: в течение часа после официального «отбоя» «полиция» выходит на патруль.

«После 23:00 на главных улицах машин уже нет. Очень редко слышно какие-то голоса за окном. В основном никто не гуляет уже в это время на улице. С этим строго: никто не хочет проверять на своей шкуре, стоит это того или нет. Магазины в большинстве своем уже закрыты в это время. Некоторые круглосуточно работают. Они выглядят, как закрытые, но для своих, если подбежать и постучать, откроют. Для жителя Донецка выходить после комендантского часа нет смысла: никакого развлечения для себя он не найдет», – говорит Олег.

О друзьях, которые теперь встречаются в «три-четыре» вечера гулять, чтобы «все успеть», рассказывает переселенка Елена. Во время короткой поездки домой, в небольшой город на неподконтрольной части Донецкой области, тишина ночных улиц ее пугала. Хотя подруги, живущие там постоянно, ничего странного не видят: уже привыкли.

«В клубах и барах не задерживаются после одиннадцати, но практикуются квартирники. Смешно, когда взрослые люди посидели до часу-двух ночи и бегут быстренько домой. Бояться, чтобы их никто не увидел и не задержал», – говорит Елена.

Владельцев магазинов, которые в обход распоряжения работают после одиннадцати вечера и до пяти утра, «глава ДНР» Александр Захарченко угрожал сначала штрафовать, а затем и отправлять воевать.

«С такими дельцами мы боремся. Боремся жестко. Сначала штраф, потом еще больший штраф, потом закрытие. Особо ярые "полуночники" отправляются на фронт. Но таких немного», – сказал Захарченко.

Дончанин Олег говорит, что ходить улицами аккуратно можно в спальных районах, а с патрулем иногда за определенную плату можно «договориться». И хотя «официально» за нарушение комендантского часа наказание – это административный арест сроком до 15 суток, большинство задержанных «полиция» утром отпускает домой.

Когда «отбой» по другую сторону фронта?

На подконтрольных Украине прифронтовых территориях комендантский час отменили уже давно. Житель Краматорска Владислав говорит: сейчас только без документов желательно не ходить на улицах – иногда проверяют. Он рассказывает, что во время захвата города «ДНР» сидеть в подвале за вечернюю прогулку – было нормой.

Про украинский комендантской час в Луганской области вспоминает жительница Старобельска Юлия. Город не был оккупирован, но когда в 2014 году его наполнили переселенцы из Луганска и многочисленные военные, то для безопасности после десяти выходить из дома было запрещено. Переживали зря, говорит Юля.

«Люди хоть как-нибудь передвигались городом, но это были постоянные опасения со стороны жителей. Во время комендантского часа еще молодых людей могли забрать без обсуждений на фронт. Такие были опасения. Мужской пол вообще не выходил на прогулки и даже в магазин», – вспоминает Юлия.

Лидеры «ДНР» и «ЛНР» свой ночной режим отменять пока не собираются. Говорят, жителям нет надобности гулять вечером. Ночная жизнь в городе возможна только на праздники: в Новый год, Пасху и «День республики» «комендантский час» временно отменяют. Во все другие дни за прогулку есть шанс просидеть ночь в отделении «полиции».

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за двое суток с 28 по 30 апреля за нарушение комендантского часа были задержаны 465 граждан. В ходе аналогичной двухдневной «операции» в марте задержаны 443 человека, с 19 по 21 мая – 400, с 26 по 28 мая – 485, со 2 по 5 июня за нарушение режима комендантского часа задержаны 423 человека, а с 16 по 18 июня – 502 жителя.

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