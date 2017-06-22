Ветераны АТО объединились в 56 футбольных команд и проводят свой Кубок. Главная

В Украине уже третий год в рамках Футбольной Лиги участников АТО проводятся соревнования на «Кубок героев АТО». Это самая масштабная в стране программа психологической и физкультурно-спортивной реабилитации участников боевых действий. О ней в эфире «Громадського радіо» рассказали руководитель Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО на «Кубок героев АТО» Диана Макарова и председатель правления Всеукраинского объединения участников АТО «Украинцы – вместе!» Руслан Руденко.

«Основная идея программы – это создание платформы объединения участников АТО из различных силовых структур, ведомств, ветеранов войны, где на футбольном поле есть спортивная борьба, а за пределами поля – есть дружеские взаимоотношения, помощь друг другу», – пояснил Руслан Руденко.

По его словам, количество участников программы с каждым годом растет: «В 2015 году было привлечено первые 10 команд. В 2016 году их стало 42, а в этом году уже 56. Соответственно, мы уже видим, что на это есть огромный запрос, и совместно с Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО обсудили то, что в этом году, мы надеемся, во втором полугодии, на конкурсной основе также будет поддержка на государственном уровне. Т.к. до сих пор ни копейки государственных средств на эту программу не было выделено», – отметил Руденко.

Сейчас программа частично финансируется донорскими средствами.

21 июня прошли сборы капитанов 56-ти футбольных команд. «Это команды сектора безопасности обороны, ветеранов войны и других структур, которые принимают участие в матчах на протяжении года со 2 апреля по 14 октября. Побратимы собираются еженедельно в 38 городах Украины и, играя в футбол, они проходят реабилитацию. Программа реально работает, к нам обращаются из иных военных подразделений и хотят присоединиться», – сказал Руслан Руденко, дополнив, что в составе команд уже около 1,5 тыс. участков АТО, которые проходят реабилитацию таким способом.

Такие команды есть в Мариуполе, во Львове, Харькове – практически во всех областных городах и многих районных центрах.

«Эта идея объединения лежала на поверхности. 26 мая 2017 года состоялся съезд общественных организаций участников АТО, мы приняли решение объединиться, в том числе, в рамках Футбольной Федерации участников АТО. Нам нужно было это объединение, чтобы поднять эту масштабную программу футбольных соревнований, которые уже три года проходят вне господдержки. И, по секрету скажу, с минимальной поддержкой спонсоров. В комитет Футбольной Федерации входят 59 организаций участников АТО, создано 56 футбольных команд. К нам хотят присоединяться, звонят. Причем люди хотят именно не политического объединения, а чтобы совместно добиваться правовой помощи и реабилитации. А реабилитация – это одна из основных проблем наших фронтовиков. И футбол – это была просто шикарная идея. Покажите мне мужчину, который не увлечен этим видом спорта. Вот когда приезжаешь на фронт, то видишь, что после боевых парни просто играют в футбол. Мы как-то проезжали село в зоне АТО, и там команда военных, которые дислоцируются в селе, играли против команды местных пацанят. А это уже не просто разрядка, это намного больше – это работа с местным населением, помощь ему, чтобы те же мальчишки не бегали по заминированным полям в поисках опасных предметов, а играли в футбол. И через футбол мы идем до сердец, до душ наших украинцев», – дополнила Диана Макарова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»