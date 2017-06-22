На Донетчине умирают чаще, чем на Луганщине. Главная

По состоянию на 1 мая 2017 года на Донбассе насчитывалось 6,4 млн населения.

Так, численность населения в Донецкой области на 1 мая составила 4 млн 234 тыс. 291 чел. В течение января-апреля население уменьшилось на 9 тыс. 766 чел., в т.ч. вследствие естественного сокращения на 6990 чел. (72%) и на 2776 чел. (28 %) – за счет миграционного сокращения.

Численность населения в Луганской области на 1 мая составила 2 млн 190 тыс. 490 чел. В течение января-апреля численность населения уменьшилась на 4800 человек, в т.ч. вследствие естественного сокращения на 2809 чел. (59%) и на 1991 чел. (41%) – за счет миграционного сокращения.

По материалам управлений статистики Донецкой и Луганской областей (на подконтрольной Украине территорий)

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