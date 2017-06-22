Под Мариуполем ОБСЕ обнаружило заминированную автотрассу. Главная

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал заминированную автодорогу вблизи села Пикузы (до переименования Коминтерново, Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 июня.

«20 июня мини-БПЛА СММ впервые зафиксировал наличие 13 противотанковых мин, установленных в два ряда (на расстоянии примерно 50 м друг от друга) на автодороге Т0519 между блокпостами Вооруженных сил Украины и "ДНР" вблизи подконтрольного "ДНР" с. Пикузы (23 км к северо-востоку от Мариуполя)», – говорится в отчете.

Также на основе доступных СММ спутниковых данных от 19 июня было установлено, что территория полигона вблизи подконтрольного «ДНР» села Маркино (94 км к югу от Донецка) примерно в 4 км от границы с Российской Федерацией была расширена за счет свежевырытых траншей и новых обустроенных позиций. «Согласно доступным данным наблюдения было также выявлено 6 грузовиков военного типа, транспортные средства и 28 неопознанных единиц техники, а также новые воронки», – констатируют наблюдатели.

Фото из открытых источников