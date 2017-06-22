На Луганщине выпуск книг сократился на 85%, газет – на 82%. Главная

В Луганской области в сравнении с довоенным 2013 годом выпуск книг и брошюр сократился на 85%, а газет – на 82%. Об этом свидетельствуют данные управления статистики Луганской области.

Так, данные относительно выпуска книжной продукции за последние годы изменилось следующим образом:

в 2013 году было издано 366 книг и брошюр общим тиражом 137 тыс. экз. (в среднем 374 экз.);

в 2014 году издано 281 книга и брошюра общим тиражом 101 тыс. экз. (в среднем 359 экз.);

в 2015 году – 23 книг и брошюр общим тиражом 7,8 тыс. экз. (в среднем 339 экз.);

в 2016 году – 54 книги и брошюры общим тиражом 20,1 тыс. экз. (в среднем 372 экз.).

По выпуску газет ситуация следующая:

в 2013 году издавалось 161 газета общим тиражом 2411,3 тыс. экз. (в среднем 15,07 тыс. экз.);

в 2014 году – 108 газет общим тиражом 2161,1 тыс. экз. (в среднем 20,01 тыс. экз.);

в 2015 году – 25 газет общим тиражом 501 тыс. экз. (в среднем 20,04 тыс. экз.);

в 2016 году – 29 газет общим тиражом 653,7 тыс. экз. (в среднем 22,54 тыс. экз.).

Таким образом, с довоенного периода объем выпускаемых книг и брошюр сократился на 85%, а газет – на 82%.