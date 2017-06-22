Если энергетики опять отключат военных Луганщины – разговор будет иным. Главная

В Луганской области после обесточивания нескольких военных объектов энергетиками, власти региона окончательно настаивают на передаче энергомонополиста ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) под государственное управление. В областной администрации считают, что это позволит в дальнейшем не допускать отключения военных и гражданских объектов на территории области. Сами энергетики комментировать подобные предложения руководства Луганщины не стали. Что же касается обесточивания объектов, то в энергокомпании заявляют, что это мера вынужденная. Так как другие пути взыскания долгов не работают, передает «Радио Свобода».

Очередной виток кризиса стартовал в 19 июня, когда энергетики начали отключать от энергоснабжения военные объекты на территории региона. В тот день были обесточены 3 объекта возле города Счастье и еще 4 в Попаснянском районе. По словам коммерческого директора ЛЭО Елены Богодух, военным отключали электричество из-за задолженности, которая составляет 7 млн грн. Долги накапливались в основном из-за того, что в свое время не были заключены договоры на поставку электроэнергии. Энергокомпания, тем временем, сама имеет большие финансовые проблемы и продолжать безоплатные поставки не хочет.

По словам Елены Богодух, в день отключения произошел конфликт между энергетиками и военными.

«Начальник Счастьинского РЭС был задержан тремя вооруженными людьми. И где-то в течение часа с ним была проведена беседа. Сказали, что если подобные отключения повторятся, то разговор будет совсем иной», – рассказала Елена Богодух.

По словам энергетиков, военные отпустили начальника районных электрических сетей после вмешательства заместителя главы области Юрия Клименко. Сам Клименко подтвердил, что военные действительно задерживали руководителя РЭС, но ни физического, ни психологического воздействия на него не оказывали.

«Да, действительно задерживался руководитель Счастьинских РЭС. Задерживался военными для того, чтобы он дал пояснения на основании каких указаний он отключил объекты, на которых находятся военнослужащие ВСУ, которые выполняют задачи в зоне АТО. Отключение от электроэнергии угрожает эффективному и качественному выполнению своего служебного долга военными», – рассказал Юрий Клименко.

Тем временем, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что о ситуации с отключением электричества в администрации знают и ищут варианты для решения проблемы.

«Все находится под контролем. Есть необходимые резервы, чтобы продолжать работу. А ситуация с восстановлением электроснабжения в ближайшее время будет решена», – заявил Андрей Лысенко.

Электричество действительно вернули на все отключенные ранее военные объекты. Это подтвердил генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай. По его словам, в областной администрации прошло совещание с участием руководства региона, энергетиков и силовиков. Несмотря на то, что конкретных ответов – когда и как будут погашены все долги, энергетики не получили, но некоторые обещания от военных поступили. В частности, по тем объектам, которые были отключены 19 июня.

«Военные взяли на себя обязательство 21 июня предоставить договор. Мы в течение двух дней должны его подписать. И они в течение 10 дней что-то должны нам подписать», – рассказал Владимир Грицай.

Однако ситуация с отключением военных объектов энергетиками имеет свое продолжение. Власти региона заговорили о необходимости вмешаться в управление «Луганским энергетическим объединением», чтобы в дальнейшем избегать отключения от электроснабжения военных и гражданских объектов. В частности, по словам заместителя руководителя области Юрия Клименко, они видят два варианта развития событий. Либо на время АТО передать предприятие в государственное управление. Или же выдать лицензию на создание схожего по функциям предприятия, которому и будет передано в управление ЛЭО. При этом собственник предприятия не поменяется. В самом ЛЭО такие предложения комментировать не стали.

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