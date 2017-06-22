Как йоговал Мариуполь (Фото). Главная

21 июня в Мариуполе Всеукраинская федерация Йоги провела бесплатную тренировку, приуроченную к Международному дню йоги, который традиционно отмечается в этот день. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Мариупольского городского совета.

«Ранее утро и яркое солнце благоприятствовали проведению мероприятия, в котором принимало участие более 50 человек. Работники центра физического здоровья населения "Спорт для всех" тоже решили попробовать себя в данном направлении. Это уже второе мероприятие, проводимое в Мариуполе», – отметили в пресс-службе Управления.