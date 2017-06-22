На берегу Северского Донца в «ЛНР» подорвался рыбак, – ОБСЕ. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили факт гибели мужчины в подконтрольном «ЛНР» Желтом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам местных жителей, утром 19 июня на берегу реки было обнаружено тело мужчины, как позже выяснилось, 1969 года рождения. Односельчане погибшего рассказали, что тот 18 июня пошел ловить рыбу на реку Северский Донец недалеко от населенного пункта. Одна женщина рассказала наблюдателям, что приблизительно в 13:50 18 июня она слышала взрыв.

Утром 19 июня двое местных жителей обнаружили тело погибшего и вытащили его, воспользовавшись лодками, поскольку, по их словам, берег реки недоступен из-за риска наличия там мин.

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