В Станице Луганской мошенники взяли на прицел переселенцев. Главная

В Станице Луганской (Луганская обл.) на фоне роста массовых обращений в управление социальной защиты населения участились случаи мошенничества, связанные с услугами при оформлении справок внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

В районном управлении труда и соцзащиты населения советуют не сообщать незнакомым людям (как при личном контакте, так и по телефону) данные о себе, своих близких родственниках, банковских картах, т. е. любую конфиденциальную информацию, и не доверять сомнительным гражданам, которые предлагают «услуги» за деньги.

Если в отношении переселенца все же было совершено мошенничество, ему следует незамедлительно обратиться в органы полиции.

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