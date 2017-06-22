Подробности исчезновения военного в зоне АТО: Его оставили на поле боя, тяжело раненым. Главная

35-летний командир разведки, подполковник Национальной гвардии Украины Александр Бойко пропал после боя, который произошел в районе Золотого (Луганская обл.). Об этом рассказала его жена Светлана Бойко.
Светлана утверждает, что ее муж не пропал.
«Он не пропал, его оставили на поле боя, тяжело раненым», – отметила женщина.
По информации подчиненных Александра Бойко, их командир был ранен в ногу и живот. Но пытались ли они эвакуировать его с поля боя и почему это не удалось, Светлана не знает. Сейчас идет служебное расследование.
Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания в зоне АТО пропал без вести офицер Нацгвардии подполковник Александр Бойко.
По материалам: Громадьске радіо
Читайте также:
Комментарии