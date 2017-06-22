Подробности исчезновения военного в зоне АТО: Его оставили на поле боя, тяжело раненым. Главная

35-летний командир разведки, подполковник Национальной гвардии Украины Александр Бойко пропал после боя, который произошел в районе Золотого (Луганская обл.). Об этом рассказала его жена Светлана Бойко.

Светлана утверждает, что ее муж не пропал.

«Он не пропал, его оставили на поле боя, тяжело раненым», – отметила женщина.

По информации подчиненных Александра Бойко, их командир был ранен в ногу и живот. Но пытались ли они эвакуировать его с поля боя и почему это не удалось, Светлана не знает. Сейчас идет служебное расследование.

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания в зоне АТО пропал без вести офицер Нацгвардии подполковник Александр Бойко.

По материалам: Громадьске радіо

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