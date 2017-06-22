У Донецкого краеведческого музея-переселенеца «наполеоновские» планы. Главная

Донецкий областной краеведческий музей – это 7 тыс. кв. м выставочных залов и более 200 тыс. посетителей в год. Так было до боевых действий. В августе 2014 года во время обстрелов часть здания была разрушена. Обломок снаряда пробил крышу над известным экспонатом музея – скелетом мамонта. Были утрачены экспонатные фонды, а часть сотрудников музея выехали в Краматорск, чтобы восстановить работу музея на подконтрольной украинской власти территории. Лишь два года спустя, в 2016 году музей удалось перерегистрировать на подконтрольной территории Донецкой области.

Сейчас работники музея пытаются возродить экспозиции и начать жизнь с чистого листа. Об этом рассказала генеральный директор Донецкого областного краеведческого музея Светлана Глушко, передает «Радио Свобода».

«До 2014 года музей насчитывал четыре отдела, это был отдел "Великой Отечественной войны" в Донецке и три отдела филиала в области. Это Великоанадольский музей леса, мемориальный музей-усадьба Немировича-Данченко и музей композитора Сергея Прокофьева. Наш музей зарегистрирован в городе Краматорске, мы возобновляем работу музея. Мы понимаем, что живем во времена перемен, и нужно смотреть в будущее. Мы хотим сделать для Донецкой области открытый музейный центр, где будут современные технологии, где будет совсем другой взгляд на музейное дело», – отмечает Светлана Глушко.

На восстановление музея планы «наполеоновские», говорит ученый секретарь Донецкого областного краеведческого музея Дмитрий Билько. Планируется создание музея без стен – открытого для людей пространства, который бы формировал культурную среду вокруг себя. «Это состоит из нескольких слоев. Прежде всего – научная и исследовательская деятельность. Туда бы должно было войти несколько подразделений, занимающихся исследованием городов, как явлениями. Есть целый ряд тем для исследования: изучение городской антропологии. Кроме того, археологические студии и мастерские, которые уже постепенно набирают силу. У нас очень мощный состав археологов, которые этим занимаются, восстанавливают технологии палеолитического изготовления орудий», – говорит ученый секретарь.

По словам главного хранителя Донецкого областного краеведческого музея Елены Булдаковой, Донетчина должна иметь современный музейный центр, чтобы показать, что это не только промышленный центр. По ее мнению, боевые действия, которые сейчас идут на территории Донбасса, могут стать в будущем темой исследований и музейных экспозиций. «На нас привыкли смотреть как на индустриальный, шахтный регион. Но на самом деле это очень красивая земля, это прекрасные пейзажи. В послевоенные времена, культурный аспект просто незаменим. К тому же тот же самый аспект, который вызвал эту войну. Но как хранитель музея, я могу сказать, что мы должны мечтать не только о высоких технологиях, но и использовать традиционные методы работы. Наши сотрудники путешествуют по местами боевых действий. Мы собираем оружие АТО, фотоматериалы, документы. Ближайшие планы нашего музея – это выставка АТО», – сказала главный хранитель.

И хотя работники Донецкого музея пытаются начать все с чистого листа самостоятельно, признаются, что есть проблемы. Во-первых, работникам нужно было бы пройти обучение, чтобы сделать свою работу более современной. Также нужны помещения для экспозиций и автомобиль, чтобы преодолевать расстояния между филиалами музея в области.

Как сообщалось ранее, сотрудники музея обращаются ко всем неравнодушным гражданам, кто ценит общее наследие, стремится к новой жизни для всех нас, приобщиться к формированию новых коллекций. В музее с радостью примут на хранение старые раритеты и все, что имеет хоть какую-то историческую ценность.

Фото из открытых источников

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