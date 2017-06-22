На наблюдателей ОБСЕ напали в «ДНР» с целью запугивания, – эксперт. Главная

В районе Ясиноватой, на территории временно неподконтрольной Украине, двое вооруженных людей в форме военного типа, один из которых был вооружен автоматом, напали на бронированный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Никто из персонала миссии не пострадал. Мнения о произошедшем разделились: одни говорят о выходках представителей «ДНР», другие считают, что в таких нападениях прослеживается целенаправленное запугивание всех европейских миссий. В «ДНР» обвиняют украинские спецслужбы. Об этом сообщает «Радио Свобода».

На своем ресурсе представители ОБСЕ описали ситуацию, когда 2 патруля на бронированных машинах подверглись нападению. В «ДНР» утверждают, что уже поймали и допросили тех, кто стрелял в сотрудников миссии ОБСЕ.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», – такова их версия.

На Донбассе очень много маргиналов, собравшихся со всего региона и России. Да сама российская армия не самая дисциплинированная. На руках очень много оружия, и подобные инциденты будут еще повторяться, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Вопрос дисциплины там стоит очень остро. Там вряд ли есть контроль над военными формированиями. Было бы очень удивительно, если бы руководители российских военных баз, которые я называю «ЛДНР», давали напрямую приказы о нападении на миссию ОБСЕ, я не вижу здесь логики», – считает он.

Введение международных подразделений в виде вооруженной миссии ОБСЕ или миротворческого контингента ООН обсуждалось неоднократно. Россия умышленно запугивает представителей мониторинговой миссии, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Русские отлично знают отношение европейцев к человеческой жизни. Они это делают с целью запугивания европейцев, чтобы понимали, что при любом увеличении контингента ОБСЕ начнутся серьезные жертвы. Это довольно четкий сигнал. Его понимают не в открытую, его понимают дипломаты, что никакой гарантии, что не будут стрелять, нет. Потому что российская сторона не заинтересована в деэскалации конфликта», – говорит Голобуцкий.

Напомним, что участники незаконного вооруженного формирования «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Инцидент произошел 20 июня под Ясиноватой, в сторону двух патрулей Миссии был открыт огонь.

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