В Мирнограде правоохранители нашли пропавшего мальчика. Новости

Начав поиски пропавшего мальчика ночью, правоохранители Мирнограда (Донецкая обл.) нашли его уже после обеда. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Свое поведение мальчик объяснил желанием «немного дольше погулять». О том, что поднимет на ноги всю полицию, он даже не задумывался.

Женя пошел гулять в обед на улицу и к вечеру не вернулся домой. Мать несовершеннолетнего не сразу сообщила правоохранителям о пропавшем сыне. Как выяснилось, он уже и раньше «терялся», забывая вовремя возвращаться домой. К примеру, мальчик без разрешения родителей отправлялся в соседний город, в котором через сутки его и нашли правоохранители – в одном из интернет-клубов. Лишь в полночь женщина позвонила в полицию.

Правоохранители задействовали на поиски ребенка весь личный состав Мирноградского отделения полиции. Полицейские прочесывали поля и посадки, проверяли заброшенные помещения, опрашивали друзей подростка, местных жителей. В результате поисковых мероприятий мальчика после обеда удалось отыскать. Как выяснилось, он пошел купаться в один из городских водоемов, а затем решил заночевать в заброшенном доме. Утром мальчик продолжил гулять.

С юным беглецом сотрудники сектора ювенальной превенции провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Мальчик проживает вместе с матерью, старшим братом и отчимом, является воспитанником Новожелановской школы-интерната. В течение года мы его уже второй раз возвращаем в семью. Его мать уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. К сожалению, становиться на путь исправления женщина не желает. Дети предоставлены сами себе, им не уделяется должного внимания. Поэтому мы будем обращаться в местную службу по делам детей с предложением о лишении матери родительских прав», – отметил старший инспектор по ювенальной превенции Мирноградского отделения полиции Александр Савирский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мирнограде пропал мальчик 11 лет.

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