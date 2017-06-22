Как изменится размер субсидии летом. Главная

В бюджете на 2017 год предусмотрено 47 млрд грн на субсидии. Как заявляет представитель сети «Опора» Татьяна Бойко, деньги у государства уже закончились, скидку на коммуналку не компенсируют от трех до шести месяцев. В Министерстве финансов соглашаются: денег действительно не хватает. По словам замминистра Сергея Марченко, на субсидии понадобится примерно 75 млрд грн. Часть недостающей суммы – спишут со счетов украинцев по итогам отопительного сезона, остальное придется дополнительно искать в государственной казне. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, как пересчитают субсидии украинцам и где взять деньги на субсидии.

Размер субсидии на следующий сезон украинцам посчитают по доходам с апреля 2016 по март 2017-го. Учитывая, что минимальная зарплата с начала этого года выросла в два раза, для многих размер скидки окажется значительно ниже. Кроме того, семье с двумя средними зарплатами субсидия вовсе не положена. Например, домохозяйство из трех человек с двумя минимальными зарплатами этой зимой платило за коммунальные услуги с субсидией не больше 267 грн, а с мая будет отдавать за коммуналку уже 375 грн. В следующем году, когда для расчета скидки будут учитывать доходы за весь 2017 год, этой же семье с двумя минимальными зарплатами придется платить с субсидией 630 грн.

Учитывая, что большая часть субсидиантов декларируют минимальные зарплаты, рост минималки позволил сэкономить порядка 5 млрд грн на субсидиях в этом году, подсчитали в Минфине.

Однако, даже с учетом новых зарплат денег катастрофически не хватает. До конца этого месяца со счетов украинцев будут списывать «сэкономленные» на отоплении средства. К примеру, субсидия покрывала 300 кубов газа, а семья вместо этого сжигала всего 200 кубометров. В результате за шесть месяцев можно сэкономить до 4 тыс. грн. Всего в бюджет вернется около 10 млрд грн. Еще 14 млрд правительство планирует выделить дополнительно.

21 июня премьер Владимир Гройсман зарегистрировал в Раде правки в бюджет: на субсидии просят еще 14,1 млрд грн. Документ должны проголосовать до летних парламентских каникул, иначе у поставщиков услуг не будет средств на подготовку к отопительному сезону.

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