Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июня. Главная

Сегодня утром, 22 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45,5 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 10380 человек и 1226 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10879 человек и 1775 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9505 человек и 1777 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 5066 человек и 1046 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9746 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 70/100;
- КПВВ «Марьинка» – 100/100;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Александр: «8:20. В сторону Бахмута очередь на паспортный ДНР до второго поворота, льготы до половины простой очереди. Пеших четыре ряда».
КПВВ «Марьинка»:
- Оксана: «6:30. На "Каргилле" в сторону Курахово очередь уже за мостом. 4 ряда: очередь обычная, льготная, супер льготная и маршрутки. Пока не пускают».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «9:02. На Еленовке на Мариуполь до церкви очередь».
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