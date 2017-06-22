Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июня. Главная

Сегодня утром, 22 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45,5 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10380 человек и 1226 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10879 человек и 1775 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9505 человек и 1777 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5066 человек и 1046 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9746 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/100;

КПВВ «Марьинка» – 100/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Александр: «8:20. В сторону Бахмута очередь на паспортный ДНР до второго поворота, льготы до половины простой очереди. Пеших четыре ряда».

КПВВ «Марьинка»:

Оксана: «6:30. На "Каргилле" в сторону Курахово очередь уже за мостом. 4 ряда: очередь обычная, льготная, супер льготная и маршрутки. Пока не пускают».

КПВВ «Новотроицкое»: