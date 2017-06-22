В Покровске закроют акушерское отделение. Новости

С 26 июня по 17 июля в Покровске (Донецкая обл.) часть отделений Перинатального центра Покровской центральной райбольницы (ЦРБ) будет закрыта для проведения плановой санитарной обработки и ремонтных работ. Об этом сообщил руководитель центра Иван Цыганок.

Планируется, что в этот период не будут работать акушерское отделение, отделение интенсивной терапии новорожденных, а также отделение реабилитации второго этапа выхаживания.

Рожениц уже традиционно примут медики соседнего Мирнограда. В то же время женская консультация и гинекологическое отделение Покровского перинатального центра будут открыты для приема пациенток.

Цыганок также сообщил, что сейчас в отделении интенсивной терапии новорожденных находятся 5 детей с экстремально маленькой массой тела. Если их не получится перевести в медучреждения Краматорска или Мариуполя, отделение пока закрывать не будут.

Источник: ДДК

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