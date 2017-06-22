Ремонт дорог и другие работы в Славянске будут проводить без Prozorro. Новости

Власти Славянска (Донецкая обл.) приняли решение, согласно которому закупки товаров и услуг до 200 тыс. грн будут проводиться без тендера, а напрямую с поставщиком.

На заседании исполкома Славянского горсовета были внесены изменения в решение от 22 июля 2016 года об установлении порога в 10 тыс. грн на проведение закупок в системе Prozorro. Об этом рассказал журналист Богдан Красовский.

По его словам, 9 июня руководители одного из жэков, троллейбусного управления, КП «Водоснабжение» и АТП 052814 синхронно написали письма в исполком с просьбой отменить «неудобный» порог для закупок. о мнению Красовского, коммунальщики не хотят работать в условиях прозрачности и конкурентных торгов.

«Без конкурсных торгов будут проводиться работы до 200 тыс. грн. Как, например, текущий ремонт дорог», – уточняет он.

Агент изменений Prozorro Юрий Трембач дополнил, что ситуация еще более критическая. Согласно части 1 статьи 2 Закона «О публичных закупках», без открытой тендерной процедуры будут проходить закупки на товары и услуги до 200 тыс., на работы – до 1,5 млн грн.

Источник: Slavgorod.com.ua