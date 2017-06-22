Вблизи линии разграничения на Луганщине вещают более 10 украинских радиостанций. Главная

В 18 населенных пунктах, находящихся вблизи линии разграничения, круглосуточно звучат более 10 украинских радиостанций. Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Он отметил, что речь идет о таких радиостанциях, как «Армия FM», «Громадське радіо», «Радио Галичина» и другие. Для этого были закуплены информационные комплекты: громкоговоритель, тюнер, спутниковая антенна. В том числе выделены средства из областного бюджета на развитие филиала публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Луганская региональная дирекция» и радио «Пульс FM».
Много внимания, по словам Клименко, уделено и печатным изданиям. Например, сейчас еженедельно выходит более 50 тыс. экземпляров областной газеты «Вестник Луганщины», которые распространяются бесплатно.
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