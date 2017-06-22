Часть Донетчины вновь рискует остаться без воды. Главная

На Донетчине в результате боевых действий вновь останавливалась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сказано в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский и Марьинский) и пгт Александровка», – сказано в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что по состоянию на 7 часов утра водоснабжение осуществлялось из резервных резервуаров.

Вместе с тем, по данным директора Красноармейского РПУ КП «Компания "Вода Донбасса"» Игоря Юдина, сегодня в 7:00 насосная станция возобновила работу. Об этом Игорь Юдин сообщил в комментарии ТК «Орбита».

«Произведя осмотр оборудования, специалисты "Воды Донбасса" обнаружили, что один электрический ввод со стороны подстанции Ясиноватая разрушен в результате боевых действий. Выполнив необходимые переключения, работники предприятия запустили насосную станцию первого подъема ЮДВ от единственного работающего энерговвода», – отмечает издание.

Как сообщалось ранее, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, который обеспечивает водой 3 фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (Карловка), Великоанадольскую (Волноваха) и Старокрымскую (Мариуполь). Без центрального водоснабжения остались почти 400 тыс. жителей Донецкой области.

10 июня в 12:00 после восстановительных работ были запущены насосные агрегаты на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Но в 13:15 начался новый обстрел, работу станции удалось возобновить во второй половине дня.

При этом 11 июня насосная станция снова была остановлена из-за повреждений в ходе боевых действий.

12 июня руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в области может быть объявлена чрезвычайная ситуация, если не удастся решить проблему с водоснабжением.

15 июня запущено в работу оборудование на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. В то же время, пгт Александровка оставался без централизованного водоснабжения вплоть до позднего вечера 20 июня.

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