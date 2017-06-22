Сводка из зоны АТО за 21 июня: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 35 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен, 1 получил боевую травму. Об этом сегодня утром, 22 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Антон Миронович.

На луганском направлении в районе Крымского и Трехизбенки зафиксировано применение ​​артиллерии, из минометов калибром 82 мм противник вел огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По позициям сил АТО неподалеку Крымского противник бил из противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем оказались укрепления сил АТО в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там использовалось пехотное вооружение, на отдельных участках – вооружение БМП.

На приморском (мариупольском) направлении из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь по опорным пунктам сил АТО, расположенным в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки. Под огонь из минометов калибром 82 мм также попали позиции сил АТО неподалеку Староигнатьевки. А поздно вечером возле Лебединского обстрел произвели из миномета калибром 120 мм.

На донецком направлении из мощных танковых пушек, калибр которых 125 мм, противник бил по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей Донецка противник обстреливал опорные пункты сил АТО неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, он дважды открывал огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцево противник бил из крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ВСУ в поселке Крутая Балка Ясиноватского района сгорел частный дом. Кроме того, из-за обстрелов станция первого подъема Южнодонбасского водовода переведена на использование резервных источников. В Александровке Петровского района Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков сгорели частные дома по ул. Челюскинцев, 7а и ул. Шевченко, 5 и 7. В Зайцево поврежден дом по ул. Брусилова, 2».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желтое, Смелое, Желобок, а также район памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов СПГ».