Красный Крест направил на неподконтрольную Донетчину 233 тонны гумпомощи. Главная

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса 12 грузовиков с продуктами питания, гигиеническими наборами и стройматериалами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом более 233 тонн. Груз жителям Донетчины был направлен от Международного комитета Красного Креста», – сказано в сообщении.