Медики Донетчины закупают дорогие опиоидные анальгетики. Новости

Медицинские учреждения Донетчины закупают обезболивающее «Фентанил» в разы дороже, чем медучреждения всех остальных регионов Украины. Об этом сообщают «Наши деньги».

Больницам Донецкой области покупка медпрепарата обходится в 94,63 грн за ампулу. По этой цене 5 больниц Донетчины купили «Фентанил» у коммунального предприятия «Фармация». При этом средняя цена ампулы по всем регионам Украины составляет 40,70 грн. Та же самая «Фармация» некоторым больницам поставляет «Фентанил» по более низкой цене: городская больница №5 в Мариуполе закупила его по 32 грн за ампулу.

Те медучреждения Донетчины, которые заказывали медпрепарат не у «Фармации», смогли приобрести его еще дешевле. Так, частное предприятие «Фар-Ма» поставляет тот же препарат по 26,80-39,40 грн за ампулу. По самой низкой цене этот препарат закупила Харьковская областная клиническая травматологическая больница, заключив договор на покупку препарата по 8,24 грн за ампулу, однако отчет о выполнении договора на сайте пока не опубликован.