Рабгруппа занимается подготовкой законопроекта о реинтеграции Донбасса, – депутат. Главная

Законопроект о реинтеграции Донбасса готовит рабочая группа. Данный факт в кулуарах Верховной Рады подтвердил журналистам первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Текста нет, работает рабочая группа, как будто в виде закона будем рассматривать в зале и будем определяться», – сказал Кононенко сегодня, 22 июня.
Ранее руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей будет вынесен на обсуждение общественности в ближайшие дни.
«Сейчас финализируется положение этого закона, который в ближайшие дни будет вынесен на обсуждение общественности. После того, как мы согласуем все эти позиции, он будет вынесен в зал и проголосован», – сказал Герасимов журналистам, напомнив, что сейчас законопроект подготавливает к обсуждению рабочая группа, в составе которой народные депутаты, эксперты из СНБО, силовых ведомств, представители общественных организаций.
Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко затруднилась назвать срок, когда парламент приступит к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса.
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